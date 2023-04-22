Українки стали віцечемпіонками світу у незвичайному виді спорту (відео)

Наша команда виграла десяту медаль у черліденгу на рівні ЧС

Збірна України здобула "срібло" на чемпіонаті світу з черліденгу в Орландо (США). Напередодні на чемпіонаті Європи-2023 з важкої атлетики тріумфувала українка Ірина Деха, якій підкорилося історичне досягнення.

Про це повідомляє Національна федерація черліденгу України в Instagram. Наша команда посіла друге місце у змаганнях дуетів. Ця медаль стала 10-ю для національної команди у цьому виді спорту на рівні чемпіонатів світу.

У фіналі змагань український дует у складі майстрів спорту України львів’янки Анастасії Малошенко та Єлизавети Тимофєєвої з Кам’янського виборов срібні нагороди. У Федерації присвятили цю нагороду захисникам України.

"Наші вітання особистим тренерам спортсменок Наталі Блажко та Олені Козинець, тренеру-постановнику Крістіні Юхімчак, головному тренеру федерації Ганні Андрієнко та президенту федерації Юрію Крикуну!

Всеукраїнська федерація черліденгу щиро дякує Міжнародному черліденговому союзу та особисто президенту Джеффу Веббу за організацію поїздки української делегації в США.

Федерація присвячує цю медаль мужнім захисникам нашої держави, які захищають Україну у війні з нацистською росією", — йдеться у повідомленні Федерації.

Раніше повідомлялося, що українські борчині успішно виступили на чемпіонаті Європи у Загребі. Напередодні представниці цього виду спорту зробили срібний хет-трик на Євро.