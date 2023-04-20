Срібний хет-трик: українки виграли три медалі на чемпіонаті Європи з боротьби

Українки блискуче виступили на Євро

У четвер, 20 квітня, одразу три срібні нагороди здобули українські спортсменки у п’ятий день чемпіонату Європи з боротьби у хорватському Загребі. Раніше жіноча збірна України з боротьби успішно виступила на молодіжному чемпіонаті Європи-2023, який проходив у Бухаресті (Румунія).

Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету (НОК) України у Facebook. Відразу три українки пробилися до фіналу у своїх вагових категоріях, гарантувавши собі медалі.

На жаль, Оксана Лівач (до 50 кг), Юлія Ткач-Остапчук (до 59 кг) та Алла Белінська (до 68 кг) поступилися у вирішальних поєдинках, здобувши три срібні медалі.

"Наші вітання новоспеченим віцечемпіонкам Європи та усьому тренерському штабу збірної України. Дякуємо, що у такий складний час тримаєте медальну планку та примножуєте спортивну славу України", — йдеться у повідомленні НОК.

Нагадаємо, чоловіча збірна України з вільної боротьби стала п’ятою у командному заліку на чемпіонаті Європи U-23 у Бухаресті.

Раніше повідомлялося, що жіноча збірна України виграла загальнокомандний медальний залік на рейтинговому турнірі з боротьби в Єгипті.