Українські борці зібрали повний комплект медалей на Євро

Команда повернеться додому із трьома нагородами

Чоловіча збірна України – п’ята у командному заліку на чемпіонаті Європи U-23 у Бухаресті. Напередодні борці греко-римського стилю стали другим у загальному заліку континентальної першості в Румунії.

Наші вільники здобули повний комплект медалей. Про це повідомляє пресслужба Асоціації спортивної боротьби України у Facebook.

У вазі до 61 кг Андрій Джелеп став тріумфатором змагань. У фіналі українець не залишив шансів вірменському борцю, перемігши з рахунком 10:0. Срібним призером змагань у вазі до 125 кг став Володимир Кочанов. У фіналі наш борець не зміг скласти конкуренцію представнику Болгарії, програвши 0:10. А в перший день змагання "бронзу" здобув Микита Гончаров, який виступає у ваговій категорії до 65 кг.

"Вітаємо спортсменів і тренерський штаб! Вітаємо Асоціацію спортивної боротьби! Дякуємо Збройним силам України, які захищають нашу землю від російських загарбників! Віримо в Перемогу! І прославляємо Україну!" — йдеться у повідомленні Федерації.

Нагадаємо, жіноча збірна України з боротьби виграла командний залік на Євро у Румунії, здобувши сім нагород.

Раніше повідомлялося, що збірна України з греплінгу виграла континентальну першість.