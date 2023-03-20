Украинские борцы собрали полный комплект медалей на Евро

Команда вернется домой с тремя наградами

Мужская сборная Украины – пятая в командном зачете на чемпионате Европы U-23 в Бухаресте. Накануне борцы греко-римского стиля стали вторыми в общем зачете континентального первенства в Румынии.

Наши вольники получили полный комплект медалей. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации спортивной борьбы Украины в Facebook.

В весе до 61 кг Андрей Джелеп стал триумфатором соревнований. В финале украинец не оставил шансов армянскому борцу, победив со счетом 10:0. Серебряным призером соревнований в весе до 125 кг стал Владимир Кочанов. В финале наш борец не смог составить конкуренцию представителю Болгарии, проиграв 0:10. А в первый соревновательный день "бронзу" добыл Никита Гончаров, выступающий в весовой категории до 65 кг.

"Поздравляем спортсменов и тренерский штаб! Поздравляем Ассоциацию спортивной борьбы! Спасибо Вооруженным силам Украины, защищающим нашу землю от российских захватчиков! Верим в Победу! И прославляем Украину!" — гласит сообщение Федерации.

Напомним, женская сборная Украины з борьбы выиграла командный зачет на Евро в Румынии, завоевав семь наград.

Ранее сообщалось, что сборная Украины по грэпплингу выиграла континентальное первенство.