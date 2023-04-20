Серебряный хет-трик: украинки выиграли три медали на чемпионате Европы по борьбе

Украинки блестяще выступили на Евро

В четверг, 20 апреля, сразу три серебряные награды завоевали украинские спортсменки в пятый день чемпионата Европы по борьбе в хорватском Загребе. Ранее женская сборная Украины по борьбе успешно выступила на молодежном чемпионате Европы-2023, который проходил в Бухаресте (Румыния).

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Украины в Facebook. Сразу три украинки пробились в финал в своих весовых категориях, гарантировав себе по медали.

К сожалению, Оксана Ливач (до 50 кг), Юлия Ткач-Остапчук (до 59 кг) и Алла Белинская (до 68 кг) уступили в решающих поединках, завоевав три серебряные медали.

"Наши поздравления новоиспеченным вицечемпионкам Европы и всему тренерскому штабу сборной Украины. Спасибо, что в такое сложное время держите медальную планку и приумножаете спортивную славу Украины", — гласит сообщение от НОК.

Напомним, мужская сборная Украины по вольной борьбе стала пятой в командном зачете на чемпионате Европы U-23 в Бухаресте.

Ранее сообщалось, что женская сборная Украины выиграла общекомандный медальный зачет на рейтинговом турнире по борьбе в Египте.