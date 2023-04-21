Два "золота" та "бронза": українки запалили на Євро по боротьбі

Спортсменки блискуче виступили на континентальній першості

У п’ятницю, 21 квітня, ще три нагороди вибороли українки на чемпіонаті Європи з боротьби, що проходить у хорватському Загребі. Напередодні українки виграли три "срібла" на першості.

Про це повідомляє пресслужба Асоціації спортивної боротьби України у Facebook. Аліна Грушина-Акобія та Ірина Коляденко стали чемпіонками, а Тетяна Сова-Ріжко здобула бронзову медаль.

Грушина-Акобія захистила чемпіонський титул у ваговій категорії до 57 кг, не залишивши у фіналі шансів Жалі Алієвій з Азербайджану (10:0). Для Аліни це друге поспіль "золото" на ЧЄ з боротьби та загалом четверта медаль у кар’єрі на цьому рівні.

Коляденко вирвала перемогу у наднапруженій вирішальній сутичці з чинною віцечемпіонкою світу Грейс Буллен із Норвегії (9:6) і вдруге в кар’єрі стала чемпіонкою Європи (до 62 кг). Для Ірини це друге "золото" у кар’єрі на ЧЄ з боротьби. Вперше чемпіонкою українка стала у 2021 році, після чого пропустила Євро-2022.

Сова-Ріжко піднялася на третє місце п’єдесталу у ваговій категорії до 65 кг, зібравши повну колекцію медалей на Євро (раніше вона отримала "золото" у 2022 році та "срібло" у 2021 році).

Раніше повідомлялося, що жіноча збірна України виграла загальнокомандний медальний залік на рейтинговому турнірі з боротьби в Єгипті, а молодіжна команда стала найкращою на Євро у Бухаресті.