Два "золота" и "бронза": украинки зажгли на Евро по борьбе

Спортсменки блестяще выступили на континентальном первенстве

В пятницу, 21 апреля, еще три награды завоевали украинки на чемпионате Европы по борьбе, который проходит в хорватском Загребе. Накануне украинки выиграли три "серебра" на первенстве.

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации спортивной борьбы Украины в Facebook. Алина Грушина-Акобия и Ирина Коляденко стали чемпионками, а Татьяна Сова-Рижко завоевала бронзовую медаль.

Грушина-Акобия защитила чемпионский титул в весовой категории до 57 кг, не оставив в финале шансов Жали Алиевой из Азербайджана (10:0). Для Алины это второе подряд "золото" на ЧЕ по борьбе и в целом четвертая медаль в карьере на этом уровне.

Коляденко вырвала победу в сверхнапряженной решающей схватке с действующей вице-чемпионкой мира Грейс Буллен из Норвегии (9:6) и во второй раз в карьере стала чемпионкой Европы (до 62 кг). Для Ирины это второе "золото" в карьере на ЧЕ по борьбе. Впервые чемпионкой украинка стала в 2021 году, после чего пропустила Евро-2022.

Сова-Рижко поднялась на третье место пьедестала в весовой категории до 65 кг, собрав полную коллекцию медалей на Евро (ранее она получила "золото" в 2022 году и "серебро" в 2021 году).

Ранее сообщалось, что женская сборная Украины выиграла общекомандный медальный зачет на рейтинговом турнире по борьбе в Египте, а молодежная команда стала лучшей на Евро в Бухаресте.