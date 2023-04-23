Збірна України на ЧС з хокею: розклад, результати та відеоогляди

Жовто-сині борються за путівку до другого дивізіону

У неділю, 23 квітня, матчем проти Китаю збірна України стартувала в дивізіоні IB. Нещодавно стало відомо, що росіянам та білорусам заборонили брати участь у міжнародних турнірах до кінця війни рф проти України.

З розкладом та результатами всіх ігор чемпіонату світу в третьому дивізіоні, що проходить в естонському Таллінні, можна ознайомитись на офіційному сайті Міжнародної федерації хокею (ІІХФ).

Розклад, результати та відеоогляди всіх матчів чемпіонату світу у дивізіоні IB.

23 квітня, неділя

16:00 Україна — Китай — XSport, Volia TV, "megogo"

24 квітня, понеділок

16:00 Україна — Сербія — XSport, Volia TV, "megogo"

26 квітня, середа

19:30 Україна — Естонія — XSport, Volia TV, "megogo"

27 квітня, четвер

16:00 Україна — Нідерланди — XSport, Volia TV, "megogo"

29 квітня, субота

19:30 Японія — Україна — XSport, Volia TV, "megogo"

Після початку повномасштабної агресії рф проти України ІІХФ усунула від міжнародних першостей команди росії та Білорусі.

Нещодавно легендарний в минулому російський хокеїст В’ячеслав Фетісов ганебно розкритикував умови Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо допуску росіян і білорусів до турнірів.