Збірна України на ЧС з хокею: розклад, результати та відеоогляди
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Жовто-сині борються за путівку до другого дивізіону
У неділю, 23 квітня, матчем проти Китаю збірна України стартувала в дивізіоні IB. Нещодавно стало відомо, що росіянам та білорусам заборонили брати участь у міжнародних турнірах до кінця війни рф проти України.
З розкладом та результатами всіх ігор чемпіонату світу в третьому дивізіоні, що проходить в естонському Таллінні, можна ознайомитись на офіційному сайті Міжнародної федерації хокею (ІІХФ).
Розклад, результати та відеоогляди всіх матчів чемпіонату світу у дивізіоні IB.
23 квітня, неділя
16:00 Україна — Китай — XSport, Volia TV, "megogo"
24 квітня, понеділок
16:00 Україна — Сербія — XSport, Volia TV, "megogo"
26 квітня, середа
19:30 Україна — Естонія — XSport, Volia TV, "megogo"
27 квітня, четвер
16:00 Україна — Нідерланди — XSport, Volia TV, "megogo"
29 квітня, субота
19:30 Японія — Україна — XSport, Volia TV, "megogo"
Після початку повномасштабної агресії рф проти України ІІХФ усунула від міжнародних першостей команди росії та Білорусі.
Нещодавно легендарний в минулому російський хокеїст В’ячеслав Фетісов ганебно розкритикував умови Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо допуску росіян і білорусів до турнірів.