Розлючений бик розігнав гравців і створив хаос на стадіоні у Франції (відео)

Екстраординарна подія сталася в регбійному матчі

Перед матчем регбі-ліги у французькому Перпіньяні між місцевим "Каталанс Драгонс" та англійським "Сент-Хеленс" почався хаос, коли бик втік з передматчевого параду і влаштував безчинства на полі. Раніше в Чилі на поле вибіг собака, який став автором гола.

Як повідомляє CNN, порушник спокою вирвався з рук свого дресирувальника, протяг його по землі і помчав по полю. Гравці, які розбігалися, кидали регбійні м’ячі, тікаючи в укриття, а деякі з них навіть перестрибували через бар’єри в натовп.

В результаті приблизно через 30 секунд бик повернувся до своїх дресирувальників та інших тварин, що стояли поруч із полем.

Спочатку "Каталанс Драгонс" планував представити вболівальникам трьох биків-призерів та двох корів, щоб віддати данину місцевим селекціонерам та зробити рекламу бізнесу президента клубу Бернара Гуаша.

Сам матч виявився успішним для господарів, які здобули перемогу з рахунком 24:12, відігравши 12-очкове відставання на початку першої половини.

У березні президент бразильського футбольного клубу "Сержипі" Ернан Сена вибіг на поле після фінального свистка матчу його клубу з "Ботафого" в 1/64 фіналу Кубка Бразилії та напав на арбітрів.

Раніше поєдинок ЧС-2022 з футболу між збірними Португалії та Уругваю перервав уболівальник, який у футболці Супермена вибіг на поле. Також на його одязі були написи Save Ukraine (Врятуйте Україну) та Respect for Iranian Women (Повага до іранських жінок).