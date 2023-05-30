Укр

"Достал": российский футболист "Ман Сити" исполнил борцовский прием на сопернике (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
Мухаммад Ибрагимов бросил соперника на газон Новость обновлена 30 мая 2023, 13:12
Мухаммад Ибрагимов бросил соперника на газон. Фото Screenshot

Спортсмен забыл, что он не на борцовском ковре, а на футбольном поле

Российский футболист Мухаммад Ибрагимов, который родом из Дагестана, в матче за академию "Манчестер Сити" (Англия) бросил соперника на прогиб. Накануне основной состав МС вышел в финал Лиги чемпионов.

Об этом сообщает "Чемпионат". Юный футболист, выступающий в команде "Ман Сити" U-11, исполнил борцовский прием на сопернике из-за того, что оппонент опасно подкатился под него двумя ногами. Позже Мухаммад сам опубликовал видео инцидента и даже прокомментировал его: "Он реально достал меня".

Примечательно, что родной брат Мухаммада, Амир, играет за юношескую команду "Манчестер Юнайтед" (U-15). Еще один брат Мухаммада, Гази, также выступает за "Красных Дьяволов" (U-13). Старший брат Мухаммада, Ибрагим, является профессиональным бойцом ММА. Возможно, он и научил футболистов приемам из борьбы. К слову, семья Ибрагимовых перебрались из Буйнакска (Дагестан) в Великобританию около пяти лет назад.

Ранее сообщалось, что отец украинского футболиста ударил 13-летнего игрока во время матча.

Напомним, вратарь ПСЖ находится в реанимации после несчастного случая во время верховой езды.

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#Футбол #Россия #ФК Манчестер Сити