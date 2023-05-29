Футболиста "ПСЖ" госпитализировали в критическом состоянии после падения с лошади

Игрока доставили в больницу на вертолете

Серхио Рико, вратарь "Пари Сен-Жермен", чья главная звезда Лионель Месси за "огромные деньги" сменит клуб летом, находится в реанимации после несчастного случая во время верховой езды.

Об этом в Twitter сообщает французский клуб. Футболист находится в отделении интенсивной терапии севильской больницы Virgen del Rocio.

"Он находится в тяжелом состоянии", — заявил представитель "ПСЖ".

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По данным испанских СМИ, на которые ссылается The Guardian, Рико ехал верхом, когда столкнулся с бегущей лошадью, после чего упал на землю. Он был доставлен в больницу на вертолете.

Согласно информации Cope, во время катания животное занервничало и сбросило голкипера с седла. У игрока кровоизлияние в мозг, потому что лошадь ударила его по голове.

29-летний вратарь перешел в "ПСЖ" в 2020 году на полноценной основе после года аренды, и за это время провел 29 матчей за первую команду.

Ранее жена звездного футболиста сборной Украины Руслана Малиновского Роксана поделилась воспоминаниями, как впервые видела плачущим своего мужа после того, как ему оторвало кусок губы.

Перед этим экс-тренер "Милана", "Интера", "Ювентуса", "Лацио" Альберто Дзаккерони попал в реанимацию после падения в своем доме с травмой головы.