"Шахтер" впервые за три года стал чемпионом Украины по футболу (видео)

Донецкий клуб досрочно оформил титул

"Шахтер" обыграл "Днепр-1" со счетом 3:0 в матче 29 тура украинской Премьер-лиги и досрочно стал чемпионом. "Телеграф" вел онлайн-трансляцию игры.

Номинальные хозяева поединка, который состоялся во Львове, открыли счет уже на 9-й минуте, когда Бондаренко из-за пределов штрафной площадки пробил точно в сетку в правый нижний угол.

Гости не смогли наладить игру в атаке, а в начале второго тайма пропустили еще раз. Это Сикан вышел один на один с вратарем "Днепра-1", обвел того и отправил мяч в сетку.

Почти сразу Степаненко установил разгромный счет, пробив точно в ворота эффектным ударом из-за пределов штрафной.

"Шахтер" — "Днепр-1" — 3:0

Голы: Бондаренко, 9, Сикан, 55, Степаненко, 59

Тем самым "Шахтер" впервые с 2020 года стал чемпионом Украины. Это 14-й титул чемпиона Украины в истории донецкого клуба. "Днепр-1" пока что ни разу не был лучшим клубом страны.

Напомним, что руководство "Днепра-1" были настолько возмущено скандальным поражением от "Ворсклы" (1:2), что даже рассматривалио вариант не ехать на игру с "Шахтером" в знак протеста.

Перед этим "Днепр-1" выпустил видео со спорными моментами матча с "Ворсклой". Ранее сообщалось, что "Шахтер" финансово стимулировал полтавчан.