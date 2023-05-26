"Эй, вы там ничего не перепутали?" В "Шахтере" наехали на ФИФА

Украинский клуб потерял огромные деньги из-за правил ФИФА

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин раскритиковал Международную федерацию футбола (ФИФА), которая еще на год разрешила приостанавливать контракты легионерам из-за войны, но с одним изменением – правило не распространяется на новые соглашения в Украине и рф.

Соответствующий комментарий функционера приводит telegram-канал KDK. Палкин отметил, что на данный момент ФИФА уничтожает донецкий клуб, а не помогает ему.

"Мы уже потеряли примерно 40 миллионов евро из-за этого решения ФИФА. И сейчас рискуем потерять столько же.

В ФИФА говорят, что на них давил профсоюз футболистов FIFPRO, требовавший вообще предоставить всем легионерам статус свободных агентов. И ФИФА вроде бы уже пошла на компромисс своим решением.

Но мне кажется, что это политический вопрос. Мы же понимаем, какие у ФИФА отношения с Россией. И это еще один момент, который меня невероятно бесит. Как можно было принимать одинаковые решения по отношению к нам и российскому футболу.

Эй, вы там ничего не перепутали? Они – агрессор, а мы – пострадавшие. Вы уничтожаете нас, а не помогаете.

Хорошо, что сейчас начались консультации и разговоры о создании фонда поддержки украинского футбола. Это хоть какой-то сдвиг", — сказал Палкин.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" финансово стимулировал "Ворсклу".

Напомним, в 28-м туре чемпионата Украины Горняки разгромили "Зарю", что фактически гарантировало им чемпионство.