"Ей, ви там нічого не переплутали?" У "Шахтарі" наїхали на ФІФА

Український клуб втратив величезні гроші через правила ФІФА

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін розкритикував Міжнародну федерацію футболу (ФІФА), яка ще на рік дозволила призупиняти контракти легіонерам через війну, але з однією зміною — правило не поширюється на нові угоди в Україні та рф.

Відповідний коментар функціонера наводить telegram-канал KDK. Палкін зазначив, що зараз ФІФА знищує донецький клуб, а не допомагає йому.

"Ми вже втратили приблизно 40 мільйонів євро через це рішення ФІФА. І зараз ризикуємо втратити стільки ж.

У ФІФА кажуть, що на них тиснула профспілка футболістів FIFPRO, яка вимагала взагалі надати всім легіонерам статус вільних агентів. І ФІФА начебто вже пішла на компроміс своїм рішенням.

Але мені здається, що це політичне питання. Ми ж розуміємо, які у ФІФА відносини із росією. І це ще один момент, який мене неймовірно дратує. Як можна було приймати однакові рішення щодо нас та російського футболу.

Ей, ви там нічого не переплутали? Вони – агресор, а ми – постраждалі. Ви знищуєте нас, а не допомагаєте.

Добре, що зараз розпочалися консультації та розмови про створення фонду підтримки українського футболу. Це хоч якесь зрушення”, — сказав Палкін.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" фінансово стимулював "Ворсклу".

Нагадаємо, у 28-му турі чемпіонату України Гірники розгромили "Зорю", що фактично гарантувало їм чемпіонство.