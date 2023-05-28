"Шахтер" - "Днепр-1": онлайн-трансляция матча УПЛ за титул чемпиона Украины

Команды определят судьбу золотых медалей

В воскресенье, 28 мая, донецкий клуб примет днепровский в рамках предпоследнего, 29 тура чемпионата Украины по футболу сезона 2022/23. Начало — в 15:00 по киевскому времени.

"Телеграф" ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая проходит во Львове на стадионе "Арена Львов". Игра определит судьбу чемпионского титула в Украине.

"Шахтер" — "Днепр-1" — 1:0 (обновляется)

39 мин. Замечательный момент имел Сикан, который оказался один на один с вратарем "Днепра-1", но не сумел обработать мяч, из-за чего Рыбак был первым.

36 мин. Бланко получил предупреждение за разговоры с арбитром после своего фола

31 мин. Все-таки не сможет продолжить игру Конопля — вместо него выходит Михайличенко

29 мин. Довбик имел неплохой момент в штрафной площадке, чтобы сравнять счет, но Ракицкий заблокировал его удар

28 мин. Конопля, казалось, повредился у "Шахтера", но сможет продолжить игру

24 мин. "Днепр-1" пока не может наладить игру в атаке, что вполне устраивает "Шахтер"

19 мин. Бондаренко оставили одного на дальней стойки после подачи с углового, но у хавбека не вышел удар головой

18 мин. "Шахтер" неспешно атакует, но все равно доставляет проблемы обороне соперника

14 мин. Игра несколько успокоилась: гости пытаются прийти в себя, тогда как хозяева логично никуда не спешат

9 мин. Бондаренко выводит "Шахтер" вперед! Полузащитник из-за пределов штрафной площадки пробил точно в сетку в правый нижний угол!

5 мин. "Днепр-1" прибрал мяч к своим ногам и чаще держит снаряд, что логично, с учетом того, что именно гостям нужно побеждать

2 мин. После передачи от Зубкова Крыськив пробил слишком неточно — неплохая атака была у "Шахтера"

Матч начался!

Стартовые составы команд:

"Шахтер": Трубин, Матвиенко, Ракицкий, Бондарь, Конопля, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Крыськив, Сикан4

"Днепр-1": Рыбак, Пасич, Каплиенко, Адамюк, Сарапий, Пихаленок, Бланко, Пеглов, Танковский, Гуцуляк, Довбик

"Шахтер" лидирует в украинской Премьер-лиге. "Днепр-1" занимает второе место с отставанием в 5 очков. В случае победы или даже ничьей донецкая команда досрочно станет чемпионом. В случае выигрыша днепровцев судьба титула решится в заключительном туре.

Турнирная таблица УПЛ по итогам 28 тура

В прошлом туре "Шахтер" разгромил на выезде "Зарю" (3:0), тогда как "Днепр-1" потерпел поражение от "Ворсклы" (1:2) в домашних стенах.

История встреч

Команды между собой сыграли 7 матчей, в которых "Шахтер" одержал 6 побед, а "Днепр-1" — одну.

Боссы "Днепра-1" были настолько возмущены скандальным поражением от "Ворсклы" (1:2), что даже рассматривали вариант не ехать на игру с "Шахтером" в знак протеста.

Напомним, "Днепр-1" выпустил видео со спорными моментами матча с "Ворсклой". Ранее сообщалось, что "Шахтер" финансово стимулировал полтавчан.