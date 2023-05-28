"Шахтар" — "Дніпро-1": онлайн-трансляція матчу УПЛ за титул чемпіона України

Команди визначать долю золотих медалей

У неділю, 28 травня, донецький клуб прийме дніпровський в рамках передостаннього, 29 туру чемпіонату України з футболу сезону 2022/23. Початок — о 15:00 за київським часом.

Телеграф веде текстову онлайн-трансляцію зустрічі, яка проходить у Львові на стадіоні "Арена Львів". Гра визначить долю чемпіонського титулу в Україні.

"Шахтар" — "Дніпро-1" — 1:0 (оновлюється)

Перерва!

45+1 хв. Чотири хвилини додала арбітриня Катерина Монзуль

43 хв. Сікан втратив ще одну нагоду забити, але не влучив у ворота

42 хв. Одразу два удари завдавав Зубков, але якщо перший його постріл заблокував Сарапій, то другий прийшовся вище воріт

39 хв. Чудовой момент мав Сікан, який опинився один на один із воротарем "Дніпра-1", але не зумів обробити м'яч, через що Рибак був першим.

36 хв. Бланко отримав попередження за розмови з арбітром після свого фолу

31 хв. Все-таки не зможе продовжити гру Конопля — замість нього виходить Михайличенко

29 хв. Довбик мав непоганий момент в штрафному майданчику, щоб зрівняти рахунок, але Ракицький заблокував його удар

28 хв. Конопля, здавалося, пошкодився в складі "Шахтаря", але зможе продовжити гру

24 хв. "Дніпро-1" поки не може налагодити гру в атаці, що цілком влаштовує "Шахтар"

19 хв. Бондаренка залишили одного на дальній стійці після подачі з кутового, але в хавбека не вийшов удар головою

18 хв. "Шахтар" неспішно атакує, але все рівно завдає проблем обороні суперника

14 хв. Гра дещо заспокоїлася: гості намагаються оговтатися, тоді як господарі логічно нікуди не поспішають

9 хв. Бондаренко виводить "Шахтар" уперед! Півзахисник з-за меж штрафного майданчику пробив точно в сітку в правий нижній кут!

5 хв. "Дніпро-1" прибрав м'яч до своїх ніг і частіше тримає снаряд, що логічно, з урахуванням того, що саме гостям потрібно перемагати

2 хв. Після передачі від Зубкова Криськів пробив надто неточно — непогана атака була в "Шахтаря"

Матч розпочався!

Стартові склади команд:

"Шахтар": Трубін, Матвієнко, Ракицький, Бондар, Конопля, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Криськів, Сікан

"Дніпро-1": Рибак, Пасіч, Каплієнко, Адамюк, Сарапій, Піхальонок, Бланко, Пеглов, Танковський, Гуцуляк, Довбик

"Шахтар" лідирує в українській Прем’єр-лізі. "Дніпро-1" посідає друге місце з відставанням у 5 очок. В разі перемоги чи навіть нічиєї донецька команда достроково стане чемпіоном. В разі виграшу дніпровців доля титулу вирішиться в заключному турі.

Турнірна таблиця УПЛ за підсумками 28 туру

У попередньому турі "Шахтар" розгромив на виїзді "Зорю" (3:0), тоді як "Дніпро-1" зазнав поразки від "Ворскли" (1:2) в домашніх стінах.

Історія зустрічей

Команди між собою зіграли 7 матчів, в яких "Шахтар" здобув 6 перемог, а "Дніпро-1" — одну.

Боси "Дніпра-1" були настільки обурені скандальною поразкою від "Ворскли" (1:2), що навіть розглядали варіант не їхати на гру з "Шахтарем" на знак протесту.

Нагадаємо, "Дніпро-1" випустив відео зі спірними моментами матчу з "Ворсклою". Раніше повідомлялося, що "Шахтар" фінансово стимулював полтавців.