"Шахтар" уперше за три роки став чемпіоном України з футболу (відео)
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Донецький клуб достроково оформив титул
"Шахтар" обіграв "Дніпро-1" з рахунком 3:0 в матчі 29 туру української Прем’єр-ліги та достроково став чемпіоном. "Телеграф" вів онлайн-трансляцію гри.
Номінальні господарі поєдинку, що відбувся у Львові, відкрили рахунок уже на 9-й хвилині, коли Бондаренко з-за меж штрафного майданчика пробив точно у сітку в правий нижній кут.
Гості не змогли налагодити гру в атаці, а на початку другого тайму ще раз пропустили. Це Сікан вийшов віч-на-віч із воротарем "Дніпра-1", обвів того і відправив м’яч у сітку.
Майже одразу Степаненко встановив розгромний рахунок, пробивши точно у ворота ефектним ударом з-за меж штрафного майданчика.
"Шахтар" — "Дніпро-1" — 3:0
Голи: Бондаренко, 9, Сікан, 55, Степаненко, 59
Тим самим "Шахтар" уперше з 2020 року став чемпіоном України. Це 14-й титул чемпіона України в історії донецького клубу. "Дніпро-1" поки що жодного разу не був кращим клубом країни.
Нагадаємо, що керівництво "Дніпра-1" було настільки обурене скандальною поразкою від "Ворскли" (1:2), що навіть розглядало варіант не їхати на гру з "Шахтарем" на знак протесту.
Перед цим "Дніпро-1" випустив відео зі спірними моментами матчу з "Ворсклою". Раніше повідомлялося, що "Шахтар" фінансово стимулював полтавців.