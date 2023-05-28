"Шахтар" уперше за три роки став чемпіоном України з футболу (відео)

Донецький клуб достроково оформив титул

"Шахтар" обіграв "Дніпро-1" з рахунком 3:0 в матчі 29 туру української Прем’єр-ліги та достроково став чемпіоном. "Телеграф" вів онлайн-трансляцію гри.

Номінальні господарі поєдинку, що відбувся у Львові, відкрили рахунок уже на 9-й хвилині, коли Бондаренко з-за меж штрафного майданчика пробив точно у сітку в правий нижній кут.

Гості не змогли налагодити гру в атаці, а на початку другого тайму ще раз пропустили. Це Сікан вийшов віч-на-віч із воротарем "Дніпра-1", обвів того і відправив м’яч у сітку.

Майже одразу Степаненко встановив розгромний рахунок, пробивши точно у ворота ефектним ударом з-за меж штрафного майданчика.

"Шахтар" — "Дніпро-1" — 3:0

Голи: Бондаренко, 9, Сікан, 55, Степаненко, 59

Тим самим "Шахтар" уперше з 2020 року став чемпіоном України. Це 14-й титул чемпіона України в історії донецького клубу. "Дніпро-1" поки що жодного разу не був кращим клубом країни.

Нагадаємо, що керівництво "Дніпра-1" було настільки обурене скандальною поразкою від "Ворскли" (1:2), що навіть розглядало варіант не їхати на гру з "Шахтарем" на знак протесту.

Перед цим "Дніпро-1" випустив відео зі спірними моментами матчу з "Ворсклою". Раніше повідомлялося, що "Шахтар" фінансово стимулював полтавців.