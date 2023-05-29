Футболіста "ПСЖ" госпіталізували в критичному стані після падіння з коня

Гравця доправили до лікарні гелікоптером

Серхіо Ріко, воротар "Парі Сен-Жермен", чия головна зірка Ліонель Мессі за "величезні гроші" змінить клуб влітку, перебуває в реанімації після нещасного випадку під час верхової їзди.

Про це в Twitter повідомляє французький клуб. Футболіст знаходиться у відділенні інтенсивної терапії севільської лікарні Virgen del Rocio.

"Він перебуває у важкому стані", — заявив представник "ПСЖ".

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За даними іспанських ЗМІ, на які посилається The Guardian, Ріко їхав верхи, коли зіткнувся з іншим конем, після чого впав на землю. Його доставили до лікарні гелікоптером.

Згідно з інформацією Cope, під час катання тварина занервувала і скинула голкіпера з сідла. У гравця крововилив у мозок, тому що кінь вдарив його по голові.

29-річний воротар перейшов до "ПСЖ" у 2020 році на повноцінній основі після року оренди, і за цей час провів 29 матчів за першу команду.

Раніше дружина зіркового футболіста збірної України Руслана Малиновського Роксана поділилася спогадами, як уперше бачила, як її чоловік плакав після того, як йому відірвало шматок губи.

Перед цим екстренер "Мілана", "Інтера", "Ювентуса", "Лаціо" Альберто Дзаккероні потрапив до реанімації після падіння в своєму будинку із травмою голови.