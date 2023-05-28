Чемпіонський скандал: матч "Шахтар" — "Дніпро-1" завершився масовою бійкою, з поля вилучили 4 гравців (відео)

Суперники не змогли з повагою один до одного дограти поєдинок

Наприкінці матчу 29-го туру української Прем’єр-ліги, в якому "Шахтар" виграв чемпіонський титул після перемоги над "Дніпром-1", сталася масова бійка.

Про це повідомляє "Телеграф". Інцидент стався в компенсований до основного час за рахунку 3:0, який став остаточним у грі.

Спровокував бійку фол Єгора Назарини на Пеглоу, після чого гравці обох команди, включно із запасними, почали бійку. Під час неї брову розбили захиснику "Шахтаря" Ярославу Ракицькому.

В результаті головна арбітриня матчу Катерина Монзуль вилучила з поля чотирьох гравців: Назарину та Анатолія Трубіна в складі донеччан, а також Пеглоу та Віталія Федорова в команді "Дніпро-1".

"Шахтар" – "Дніпро-1". Відео голів та огляд матчу УПЛ

Примітно, що цей титул став першим для "Шахтаря" за три роки. Нагадаємо, "Телеграф" вів онлайн-трансляцію гри.

Раніше керівництво "Дніпра-1" було настільки обурене скандальною поразкою від "Ворскли" (1:2), що навіть розглядало варіант не їхати на гру з "Шахтарем" на знак протесту.

Перед цим "Дніпро-1" випустив відео зі спірними моментами матчу з "Ворсклою". Повідомлялося, що "Шахтар" фінансово стимулював полтавців.