Чемпионский скандал: матч "Шахтер" - "Днепр-1" завершился массовой дракой, с поля удалили 4 игроков (видео)

Соперники не смогли с уважением друг к другу доиграть поединок

В конце матча 29 тура украинской Премьер-лиги, в котором "Шахтер" выиграл чемпионский титул после победы над "Днепром-1", произошла массовая драка.

Об этом сообщает "Телеграф". Инцидент случился в компенсированное к основному время при счете 3:0, который стал окончательным в игре.

Спровоцировал драку фол Егора Назарины на Пеглоу, после чего игроки обеих команды, включая запасных, начали потасовку. По ходу нее бровь разбили защитнику "Шахтера" Ярославу Ракицкому.

В итоге главный арбитр матча Катерина Монзуль удалила с поля четырех игроков: Назарину и Анатолия Трубина у дончан, а также Пеглоу и Виталия Федорова у "Днепра-1".

"Шахтер" - "Днепр-1". Видео голов и обзор матча УПЛ

Примечательно, что этот титул стал первым для "Шахтера" за три года. Напомним, "Телеграф" вел онлайн-трансляцию игры.

Ранее руководство "Днепра-1" были настолько возмущено скандальным поражением от "Ворсклы" (1:2), что даже рассматривалио вариант не ехать на игру с "Шахтером" в знак протеста.

Перед этим "Днепр-1" выпустил видео со спорными моментами матча с "Ворсклой". Сообщалось, что "Шахтер" финансово стимулировал полтавчан.