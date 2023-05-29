Відомий український футболіст помер в Одесі

Ексгравець мав бічний аміотрофічний склероз

У віці 45 років в Одесі помер відомий український футболіст Дмитро Каряка. Нещодавно не стало відомого ексфутболіста "Динамо" та збірної України Павла Шкапенка.

Про смерть Каряки в Facebook повідомив журналіст Леонід Францескевич. За його словами, колишній півзахисник останні два роки боровся з тяжкою хворобою — йому діагностували бічний аміотрофічний склероз.

Вихованець "Металург" Запоріжжя Каряка виступав в цьому ж місті за клуб "Віктор". Після цього гравець захищав кольори одеського "Чорноморця", київської "Оболоні", "Сокола", "Поділля" та "Дністра".

Футболіст забив 5 голів у 62 матчах Вищої ліги України, 1 м’яч у 65 поєдинках Першої ліги та 11 голів у 123 іграх Другої ліги. В його активі срібні (1999 рік) та бронзові медалі (2002) Першої ліги.

Експівзахисник у 2009-2017 роках виступав на аматорському рівні. В Каряки залишилися дружина та двоє дочок.

Раніше у віці 46 років помер колишній лівий захисник "Динамо" та збірної України Олександр Радченко.

Також перед цим не стало ексворотаря донецького "Шахтаря" Андрія Лазарчука.