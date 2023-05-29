Известный украинский футболист умер в Одессе

У экс-игрока был боковой амиотрофический склероз

В возврасте 45 лет в Одессе скончался известный украинский футболист Дмитрий Каряка. Недавно не стало известного экс-футболиста "Динамо" и сборной Украины Павла Шкапенко.

Про смерть Каряки в Facebook сообщил журналист Леонид Францескевич. По его словам, бывший полузащитник последние два года боролся с тяжелой болезнью — ему диагностировали боковой амиотрофический склероз.

Воспитанник "Металлурга" Запорожье, Каряка выступал в этом же городе за клуб "Виктор". После этого игрок защищал цвета одесского "Черноморца", киевской "Оболони", "Сокола", "Подолья" и "Днестра".

Футболист забил 5 голов в 62 матчах Высшей лиги Украины, 1 мяч в 65 поединках Первой лиги и 11 голов в 123 играх Второй лиги. В его послужном списке серебряные (1999 год) и бронзовые медали (2002) Первой лиги.

Экс-полузащитник в 2009-2017 годах выступал на любительском уровне. У Каряки остались жена и двое дочерей.

Ранее в возрасте 46 лет умер бывший левый защитник "Динамо" и сборной Украины Александр Радченко.

Также перед этим не стало экс-вратаря донецкого "Шахтера" Андрея Лазарчука.