В "Динамо" вернется опытный форвард из европейского чемпионата

Футболист провел в аренде всего несколько месяцев

Украинский нападающий Артем Беседин вернется из кипрской "Омонии" в киевское "Динамо". Напомним, трансфер форварда в чемпионат Кипра вызвал волну радости у болельщиков Бело-синих.

Об этом сообщает 24sports.com.cy. По информации источника, кипрский клуб не собирается выкупать контракт футболиста после окончания его аренды в клубе.

Издание отмечает, что "Омония" была бы не против подписать высокого форварда, однако украинский футболист сейчас травмирован. Таким образом, украинец вернется в родной клуб.

27-летний Беседин провел 15 матчей за "Омонию". На его счету один гол и один ассист. Вместе с "Омонией" форвард в сезоне 2022/23 выиграл Кубок Кипра. Также за "Омонию" выступает еще один украинец, полузащитник Роман Безус. В чемпионате "Омония" провалилась, заняв лишь шестое место в первенстве.

Напомним. в статье World Soccer говорилось о том, что официальная зарплата Беседина в "Динамо" составляет 290 евро в месяц, и киевский клуб якобы использовал офшорную компанию для выплаты большей части ЗП игроку (45 тысяч евро в месяц). Позже в "Динамо" опровергли данную информацию, а статья была удалена.

Ранее сообщалось, что украинский футболист Юрий Вакулко покинет "Ригу" из-за конфликта с тренером.