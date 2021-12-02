"Динамо" отреагировало на "зарплату Беседина в 290 евро"

Киевский клуб опроверг информацию британских СМИ.

"Динамо" выступило с заявлением касательно статьи World Soccer о якобы уклонении от налогов киевским клубом. Кроме того, чемпионы Украины опровергли информацию о зарплате форварда Артема Беседина.

Полный текст заявления доступен на официальном сайте "Бело-синих".

В статье World Soccer говорилось о том, что официальная зарплата Беседина составляет 290 евро в месяц, и киевский клуб использовал офшорную компанию для выплаты большей части ЗП игроку (45 тысяч евро в месяц).

Украинский клуб предоставил британскому изданию документацию, что опровергает данные статьи. World Soccer удалил публикацию со всех платформ и начал внутреннюю проверку. В "Динамо" сообщили, что автором скандальной статьи был не британский журналист, а бывший сотрудник киевского клуба, уволенный в 2017 году.

"Мы уже установили, что автором ложного материала был совсем не британский журналист, а бывший сотрудник ФК "Динамо" Олег Задерновский, уволенный в 2017 году. Долгое время он безрезультатно пытался восстановиться в должности, а теперь имеет новое хобби – распространять заведомо ложную информацию о ФК "Динамо"", — гласит сообщение "Бело-синих".

Ранее "Телеграф" сообщал, что юный форвард "Динамо" забил гол-красавец в чемпионате Украины.