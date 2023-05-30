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Никто не захотел играть против сборной россии по футболу

Автор
Андрей Синявский Андрей Синявский
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Сборная россии отстранена от официальных турниров Новость обновлена 30 мая 2023, 21:03
Сборная россии отстранена от официальных турниров. Фото rfs.ru

Сборы команды перенесли на осень

Сборная россии по футболу, от матча с которой недавно отказался Камерун, отменила летний сбор после того, как не нашла соперников для спаррингов.

Об этом сообщает сайт футбольного союза страны-агрессора. Отмечается, что следующий сбор команды состоится осенью после консультаций с тренерским штабом сборной и клубами.

В заявлении организации говорится, что такое решение принято из-за того, что "график потенциальных соперников сборной не позволяет провести игру в удобные даты в июне".

рфс заверяет, что ведёт переговоры с рядом национальных федераций и якобы предварительно договорился о проведении товарищеских матчей в осенний сезон.

Сборная россии в последний раз играла в марте 2023 года. Тогда команда не сумела обыграть соперника из еще одной агрессивной страны Иран (1:1), но переиграла Ирак (2:0).

Напомним, все команды и сборные рф отстранены от международных соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА. Из-за этого рфс хотел уйти в Азию, однако с этим решением россияне решили повременить.

При этом УЕФА уже начинает возвращать российский футбол в международную семью, начиная с детских и женских команд.

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#Футбол #Сборная России #РФС #Сборная России по футболу