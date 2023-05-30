Збори команди перенесли на осінь

Збірна росії з футболу, від матчу з якою нещодавно відмовився Камерун, скасувала літній збір після того, як не знайшла суперників для спарингів.

Про це повідомляє сайт футбольного союзу країни-агресора. Зазначається, що наступний збір команди відбудеться восени після консультацій з тренерським штабом збірної та клубами.

В заяві організації йдеться, що таке рішення ухвалено через те, що "графік потенційних суперників збірної не дозволяє провести гру в зручні дати у червні".

рфс запевняє, що веде переговори з низкою національних федерацій і нібито попередньо домовився про проведення товариських матчів в осінній сезон.

Збірна росії востаннє грала в березні 2023 року. Тоді команда не змогла обіграти суперника із ще однієї агресивної країни Іран (1:1), але переграла Ірак (2:0).

Нагадаємо, всі команди та збірні росії відсторонені від міжнародних змагань під егідою УЄФА та ФІФА. Через це рфс хотів піти в Азію, проте з цим рішенням росіяни вирішили почекати.

При цьому УЄФА вже починає повертати російський футбол до міжнародної родини, починаючи з дитячих та жіночих команд.