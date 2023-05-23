"Спис у спину від братнього народу": Камерун принизив росію

У мережі відверто сміються з російської влади через ситуацію, що склалася

Збірна Камеруну відмовилася від проведення товариського матчу із росією після втручання уряду африканської країни. Раніше колишній тренер збірної рф згадав, як гол "Шеви" ледь не вбив його.

Про це повідомляє "Спорт-Експрес". За інформацією джерела, уряд Камеруну заборонив національній команді грати проти росіян. З чим пов’язане це рішення влади африканської країни не уточнюється.

Зазначимо, гра між росією та Камеруном планувалася на 15 червня. До речі, збірна рф двічі в історії грала з Камеруном: в 1994 році на чемпіонаті світу росіяни перемогли африканців з рахунком 6:1, а у 2011 році товариський матч команд завершився внічию — 0:0.

У мережі зі сміхом сприйняли новину про відмову Камеруну грати з росіянами. Користувачі масово жартували з цього приводу, а один із них зазначив, що голові кремля володимиру путіну встромили спис у спину. У мережі розуміють, що росію вже принижують навіть африканські країни.

У мережі висміяла російська влада через відмову Камеруну грати зі збірною Росії з футболу

Збірна росії востаннє грала в березні 2023 року. Російські футболісти не зуміли виграти Іран (1:1) та переграли Ірак (2:0).

Нагадаємо, всі команди та збірні рф відсторонені від міжнародних змагань під егідою УЄФА та ФІФА. Через це Російський футбольний союз (РФС) хотів піти в Азію, проте з цим рішенням росіяни вирішили почекати. При цьому УЄФА вже починає повертати російський футбол до міжнародної родини, починаючи з дитячих та жіночих команд.