В сети откровенно смеются над российскими властями из-за сложившейся ситуации

Сборная Камеруна отказалась от проведения товарищеского матча с россией после вмешательства правительства африканской страны. Ранее бывший тренер сборной рф вспомнил, как гол "Шевы" едва не убил его.

Об этом сообщает "Спорт-Экспресс". По информации источника, правительство Камеруна запретило национальной команде играть против россиян. С чем связанно данное решение властей африканской страны не уточняется.

Отметим, игра между россией и Камеруном планировалась на 15 июня. К слову, сборная рф дважды в истории играла с Камеруном: в 1994 году на чемпионате мира россияне победили африканцев со счетом 6:1, в 2011 году товарищеский матч команд завершился вничью — 0:0.

В сети со смехом восприняли новость об отказе Камеруна играть с россиянами. Пользователи массово шутили по этому поводу, а один из них отметил, что главе кремля владимиру путину воткнули копье в спину. В сети понимают, что россию уже унижают даже африканские страны.

В сети высмеяли российские власти из-за отказа Камеруна играть со сборной рф по футболу

Сборная рф в последний раз играла в марте 2023 года. Российские футболисты не сумели выиграть Иран (1:1) и переиграли Ирак (2:0).

Напомним, все команды и сборные рф отстранены от международных соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА. Из-за этого Российский футбольный союз (РФС) хотел уйти в Азию, однако с этим решением россияне решили повременить. При этом УЕФА уже начинает возвращать российский футбол в международную семью, начиная с детских и женских команд.