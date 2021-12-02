"Динамо" відреагувало на "зарплату Бєсєдіна у 290 євро"

Київський клуб спростував інформацію британських ЗМІ.

"Динамо" виступило із заявою щодо статті World Soccer про нібито ухилення від податків київським клубом. Крім того, чемпіони України спростували інформацію про зарплату форварда Артема Бєсєдіна.

Повний текст заяви є на офіційному сайті "Біло-синіх".

У статті World Soccer йшлося про те, що офіційна зарплата Бєсєдіна становить 290 євро на місяць, і київський клуб використовував офшорну компанію для виплати більшої частини ЗП гравцеві (45 тисяч євро на місяць).

Український клуб надав британському виданню документацію, що заперечує дані статті. World Soccer видалив публікацію з усіх платформ і розпочав внутрішню перевірку. У "Динамо" повідомили, що автором скандальної статті був не британський журналіст, а колишній співробітник київського клубу, звільнений у 2017 році.

"Ми вже встановили, що автором неправдивого матеріалу був зовсім не британський журналіст, а колишній співробітник ФК "Динамо" Олег Задерновський, який був звільнений у 2017 році. Тривалий час він безрезультатно намагався поновитися на посаді, а наразі має нове хобі – поширювати завідомо неправдиву інформацію про ФК "Динамо"", — говорить повідомлення "Біло-синіх".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що юний форвард "Динамо" забив гол-красень у чемпіонаті України.