Лідер київського "Динамо" заробляє 290 євро у клубі

А ось по іншій відомості йде куди значніша сума.

Нападник "Динамо" Артем Бесєдін, який скандально висловився про ЛГБТ-паради, отримує офіційну зарплату у розмірі 290 євро, повідомляє World Soccer.

За даними джерела, київський клуб відмовився від компенсації ФІФА за травму гравця під час ігор за національну збірну. Нагадаємо, міжнародна футбольна асоціація виплачує клубам частину зарплати гравців, якщо ті зазнали тяжких травм в іграх за національні команди. Але при цьому треба подати офіційні дані про заробітки гравця, чого український клуб вирішив не робити через проблеми зі сплатою податків.

У свою чергу через офшорну компанію Dynamo Kiev (Cyprus) Ltd, яка отримує всі призові клуби від УЄФА і укладає контракти з футболістами, Бесєдін насправді отримує 45 тисяч євро на місяць.

Бесєдін отримав травму в грі 1/8 фіналу Євро-2020 проти Швеції (2:1), через що пропустив першу частину нинішнього сезону.

Як раніше повідомляв "Телеграф", збірна України дізналася про суперників по стадії плей-офф відбору на ЧС-2022. Свій перший матч українці проведуть на виїзді 24 березня. У разі проходження у фінал вирішальна гра відбудеться 29 березня також на виїзді.