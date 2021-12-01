Укр

Лидер киевского "Динамо" зарабатывает 290 евро в клубе

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Артем Беседин Новость обновлена 01 декабря 2021, 07:50
Артем Беседин

А вот по другой ведомости идет куда значительнее сумма.

Нападающий "Динамо" Артем Беседин, скандально высказавшийся о ЛГБТ-парадах, получает официальную зарплату в размере 290 евро, сообщает World Soccer.

По данным источника, киевский клуб отказался от компенсации ФИФА за травму игрока во время игр за национальную сборную. Напомним, международная футбольная ассоциация выплачивает клубам часть зарплаты игроков, если те получили тяжелые травмы в играх за национальные команды. Но при этом надо подать официальные данные о заработках игрока, чего украинский клуб решил не делать из-за проблем с уплатой налогов.

В свою очередь, через офшорную компанию Dynamo Kiev (Cyprus) Ltd, которая получает все призовые клуба от УЕФА и заключает контракты с футболистами, Беседин на самом деле получает 45 тысяч евро в месяц.

Беседин получил травму в игре 1/8 финала Евро-2020 против Швеции (2:1) из-за чего пропустил первую часть нынешнего сезона.

Как ранее сообщал "Телеграф", сборная Украины узнала соперников по стадии плей-офф отбора на ЧМ-2022. Свой первый матч украинцы проведут на выезде 24 марта. В случае прохождения в финал, решающая игра состоится 29 марта также на выезде.

Теги:
#Сборная Украины #ФК Динамо (Киев) #УПЛ #Артем Беседин
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