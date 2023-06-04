"Мисс Люксембург-2020" обвинила игрока "Динамо" в рукоприкладстве (фото)

Девушка также призналась, что ей надоело молчать

Обладательница титула "Мисс Люксембург-2020" Эмили Боланд обвинила в насилии футболиста "Динамо" Жерсона Родригеша. Ранее именитый экс-игрок "Барселоны" Дани Алвес признал свою вину в совершении изнасилования.

Об этом она дала понять в Instagram. В подтверждение своих слов 27-летняя девушка опубликовала фотографию своей разбитой губы.

"Я люблю тебя" по версии Жерсона Родригеса", — подписала снимок Боланд.

Девушка также призналась, что ей надоело молчать. Она призвала всех девушек избегать отношений, где их презирают, отметив, что тех, кто причиняет боль, невозможно изменить.

Напомним, что Жерсон Родригеш хоть и принадлежит "Динамо" Киев, но выступает на правах аренды в "Аль-Вахде" из Саудовской Аравии. В течение нескольких лет он встречался с украинской теннисисткой Ольгой Янчук, которая родила ему сына. Пара рассталась в 2022 году.

Ранее нападающий "Динамо" Владислав Супряга, чья бывшая девушка Дарья Савина ушла к защитнику "Шахтера" Валерию Бондарю, начал встречаться с участницей конкурса красоты Мариной Литвин.

Перед этим экс-полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Олег Гусев женился. Новую избранницу зовут Валерия.