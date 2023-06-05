Футболіст "Динамо" одружився: що цікаво (фото)

Гравець уклав шлюб у 22 роки

Захисник "Динамо" Олександр Сирота, чий партнер по збірній України Данило Сікан нещодавно оголосив про свої заручини, повідомив про те, що одружився.

Про це захисник київського клубу розповів в Instagram. 22-річний гравець опублікував у своєму акаунті фото із новоявленою дружиною Анастасією.

"День весілля", — підписав знімок Сирота.

Що цікаво, про дружину молодого футболіста "Динамо" Анастасію мало що відомо, адже її сторінка в Instagram закрита.

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Сам же захисник київської команди не розповідає про свою обраницю, про заручини з якою він оголошував 7 січня 2023 року.

Нещодавно футболіст "Динамо" Владислав Супряга, колишня дівчина якого пішла до гравця "Шахтаря" Валерія Бондаря, дав зрозуміти, що завів роман із учасницею конкурсу краси Мариною Литвин.

Перед цим стало відомо, що колишній футболіст, а зараз тренер "Динамо" Олег Гусєв одружився — його нову дівчину звуть Валерія.