Футболист "Динамо" женился: что любопытно (фото)

Игрок заключил брак в 22 года

Защитник "Динамо" Александр Сирота, чей партнер по сборной Украины Даниил Сикан недавно объявил о своей помолвке, сообщил о том, что женился.

Об этом защитник киевского клуба рассказал в Instagram. 22-летний игрок опубликовал в своем аккаунте фото с новоявленной супругой Анастасией.

"День свадьбы", – подписал снимок Сирота.

Что любопытно, про жену молодого футболиста "Динамо" Анастасии мало что известно, ведь ее страница в Instagram закрыта.

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Сам же защитник киевской команды не рассказывает о своей избраннице, о помолвке с которой он объявлял 7 января 2023 года.

Недавно футболист "Динамо" Владислав Супряга, бывшая девушка которого ушла к игроку "Шахтера" Валерию Бондарю, дал понять, что завел роман с участницей конкурса красоты Мариной Литвин.

Перед этим стало известно, что бывший футболист, а сейчас тренер "Динамо" Олег Гусев женился — его новую девушку зовут Валерия.