Самовідданий воїн та справжній патріот України: на фронті загинув уболівальник "Динамо"

Героя поховали у Києві

11 червня на війні з російським агресором загинув уболівальник київського "Динамо" Максим "Кинжал" Бурдусь. Раніше на фронті окупанти вбили брата футболіста Біло-синіх та збірної України.

Про смерть Максима повідомляє пресслужба київського клубу на своєму офіційному сайті. Прощання з Героєм відбулося 16 червня біля його будинку у Києві. Поховали Бурдуся на Лісовому кладовищі.

"Трагічні новини прийшли з фронту… 11 червня на війні з російським агресором загинув уболівальник нашого клубу Максим "Кинжал" Бурдусь.

Максим був самовіданним воїном і справжнім патріотом України. Від імені всіх співробітників і футболістів "Динамо" висловлюємо найщиріші співчуття рідним, близьким, друзям і всім, хто знав Максима…

Вічна пам'ять і вічна слава хороброму Воїну! Герої не вмирають!" — йдеться у повідомленні від київського клубу.

Нагадаємо, ім’ям ексфутболіста "Динамо" Сергія Баланчука, який загинув на війні проти окупантів, назвуть вулицю в ізраїльському місті.

Раніше повідомлялося, що на війні проти російських окупантів загинув воїн Максим Максименко, котрий був фанатом київського "Динамо". Герой віддав життя за батьківщину під Бахмутом (Донецька область).