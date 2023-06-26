Назавжди 21: на фронті загинув український футболіст

Спортсмен віддав життя за Україну

На війні проти російських загарбників загинув український футболіст, вихованець муніципального спортивного клубу "Дніпро" (Черкаси) Кирило Молоков. Напередодні стало відомо про загибель на фронті українського футболіста, який виступав у чемпіонаті Польщі.

Про смерть героя у понеділок, 26 червня, повідомив директор МСК "Дніпро" Юрій Гончаров у Facebook. За інформацією джерела, воїн-спортсмен загинув, штурмуючи позиції окупантів.

"Захищаючи Україну від російських агресорів, при штурмі ворожих позицій загинув вихованець МСК "Дніпро" Кирило Молоков.

Молодий, енергійний та сміливий. Саме таким ми його запам’ятаємо. Назавжди 21. Назавжди у наших серцях”, — написав Гончаров.

Раніше повідомлялося, що на війні проти російських загарбників загинув двоюрідний брат центрального захисника "Динамо" та збірної України Микити Бурди Дмитро. Крім того, на Донбасі окупанти вбили воїна-футболіста Романа Скрипнюка.

Нагадаємо, при обороні Бахмута (Донецька область) загинув 28-річний Руслан Курдас, який захищав кольори запорізького "Металурга" і не тільки.