Покорял Монблан: при выполнении боевого задания погиб украинский спортсмен

Спортсмен защищал город-крепость Бахмут

На фронте погиб украинский воин-доброволец, мастер спорта Украины по туризму Михаил Мовчан. Накануне стало известного о гибели на фронте украинского футболиста, выступавшего в зарубежном чемпионате.

О смерти Михаила сообщила пресс-служба Верховной Рады Украины в Twitter. Герой погиб под Бахмутом (Донецкая область).

Мовчан родом из Кривого Рога. С детства увлекался спортивным туризмом, начал заниматься им еще в возрасте 5 лет. Становился призером на чемпионатах области и Украины в пешеходном и горном туризме в составе команды Ингулецкого центра туризма. Впоследствии перешел на промышленный альпинизм.

Последние годы Михаил проживал за границей, а в 2019 году ему удалось покорить вершину горы Монблан, высшую точку Западной Европы. После начала полномасштабного вторжения рф Мовчан вернулся на родину и добровольно встал на ее защиту. Был командиром отделения 1 роты противотанкового батальона, воевал под Киевом, на Запорожье и Донбассе. Погиб герой в 4 утра 20 июня 2023 года, выполняя боевое задание.

Ранее сообщалось, что на войне против российских оккупантов погиб двоюродный брат игрока киевского "Динамо" Никиты Бурды. Кроме того, на Донбассе захватчики убили воина-футболиста Романа Скрипнюка.