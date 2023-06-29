Підкорював Монблан: під час виконання бойового завдання загинув український спортсмен

Спортсмен захищав місто-фортецю Бахмут

На фронті загинув український воїн-доброволець, майстер спорту України з туризму Михайло Мовчан. Напередодні стало відомо про загибель на фронті українського футболіста, який виступав у закордонному чемпіонаті.

Про смерть Михайла повідомила пресслужба Верховної Ради України у Twitter. Герой загинув під Бахмутом (Донецька область).

Мовчан родом із Кривого Рогу. З дитинства захоплювався спортивним туризмом, почав займатися ним ще 5 років. Ставав призером на чемпіонатах області та України у пішохідному та гірському туризмі у складі команди Інгулецького центру туризму. Згодом перейшов на промисловий альпінізм.

Останні роки Михайло проживав за кордоном, а у 2019 році йому вдалося підкорити вершину гори Монблан, найвищу точку Західної Європи. Після початку повномасштабного вторгнення рф Мовчан повернувся на батьківщину і добровільно став на її захист. Був командиром відділення 1 роти протитанкового батальйону, воював під Києвом, на Запоріжжі та Донбасі. Загинув герой о 4 ранку 20 червня 2023 року, виконуючи бойове завдання.

Раніше повідомлялося, що на війні проти російських окупантів загинув двоюрідний брат гравця київського "Динамо" Микити Бурди. Крім того, на Донбасі загарбники вбили воїна-футболіста Романа Скрипнюка.