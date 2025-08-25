Открытая крышка гроба и аплодисменты: как и где похоронили уроженца Украины Евдокимова (фото, видео)

Провожали артиста в последний путь под песню "Фантазер"

В воскресенье, 24 августа, состоялась церемония прощания с уроженцем украинского Ровно, известным певцом Ярославом Евдокимовым. Артист умер в пятницу от рака легких в возрасте 78 лет в Беларуси.

Как сообщают местные СМИ, прощание с исполнителем прошло в ритуальном зале на улице Ольшевского в Минске. Все желающие могли подойти к открытому гробу и попрощаться со звездой.

Церемония прощания с Евдокимовым: фото и видео

Церемония была назначена на 13:00, но близкие Евдокимова, его коллеги и поклонники начали приходить еще заранее. Люди слушали из колонок автомобиля композиции покойного и провожали его аплодисментами под хит "Фантазер".

Где похоронили Ярослава Евдокимова

Исполнителя похоронили в почетном секторе кладбища "Лесное". Оно расположено возле беларусского полигона "Тростенецкий".

Ярослав Евдокимов — что о нем известно

Родился певец 22 ноября 1946 года в Ровно. Его родители были репрессированы, и воспитанием в украинском селе Корысть занимались бабушка и дедушка будущего артиста. Настоящая известность пришла к нему в Беларуси, куда он переехал с первой супругой. Среди самых популярных его песен — "Фантазер", "За Дунаем", "Калины куст" и "Майский вальс". Евдокимов прямо высказывался с осуждением агрессии России против его родной Украины, ведь здесь он родился, и до 7 лет говорил на украинском.

