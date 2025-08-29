Померла у свій день народження: як виглядає могила зірки "золотої епохи" Голлівуду Інгрід Бергман

Зірка боролася з онкологією дев'ять років, але хвороба перемогла

Інгрід Бергман стала зіркою "золотої епохи" Голлівуду і стала відомою на весь світ. Вона була лауреаткою трьох премій "Оскар", чотирьох "Золотих глобусів", двох "Еммі" і премії Британської кіноакадемії BAFTA. На жаль, життя акторки обірвалося в її день народження, відзначивши його у колі друзів.

Сьогодні, 29 серпня, світ відзначає 110-у річницю від дня народження і 43-і роковини смерті Інгрід Бергман. "Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає її могила.

Майбутня зірка Голлівуду народилася 29 серпня 1915 року в Стокгольмі (Швеція). Її кар’єра розпочалася із ролі у масовці, але вже скоро Інгрід отримала епізодичну роль. За чотири роки акторка знялася у десяти фільмах. Славу їй принесли роботи у кінострічках Густава Моландера "Сведенгельми", "На сонячній стороні", "Єдина ніч", "Обличчя жінки".

Інгрід Берман. Фото: Getty Images

Найбільш відомою роллю Інгрід Бергман вважається роль у фільмі "Газове світло" (1944), за яку вона отримала свій перший "Оскар". Проте сама акторка вважала, що її найкраща робота — втілення черниці у музичній комедії "Дзвони святої Марії" (1945).

Фото: Getty Images

Вершиною творчості Інгрід Бергман вважається роль у фільмі "Осіння соната" (1978), режисером якої був великий Інгмар Бергман. А за останню роботу акторка отримала премії "Еммі" та "Золотий глобус" посмертно. Це була роль Голди Меїр у мінісеріалі "Жінка на ім’я Голда".

Інгрід Бергман . Фото: Getty Images

Причина смерті і могила Інгрід Бергман

У 1973 році акторці поставили діагноз — рак молочної залози. Із хворобою Бергман боролася 9 років, не припиняючи зніматися у фільмах. Інгрід пережила кілька операцій — видалення обох грудей і ампутацію руки, але хвороба прогресувала.

Фото: Getty Images

29 серпня 1892 року Інгрід відзначила свій день народження у колі друзів. Після святкування її життя обірвалося. За заповітом акторку кремували.Частину її праху розвіяли над морем, біля узбережя Швеції, а решту поховали на Північному кладовищі у Стокгольмі, поруч із прахом батьків.

Могила зірки Голлівуду Інгрід Бергман

