Поруч із Х’ю Хефнером і багатим шанувальником: де похована Мерилін Монро і як виглядає її могила

Актриса померла 5 серпня 1962 року у віці 36 років

Мерилін Монро — американська актриса та головний секс-символ 20-го століття, яка і зараз є еталоном краси та жіночності. Вона померла в ніч із 4 на 5 серпня 1962 року у віці 36 років. Її смерть називали самогубством від передозування барбітуратів.

У 63-ті роковини від дня смерті зірки "Телеграф" розповість, як померла Мерилін Монро і де вона похована.

Що відомо про смерть Мерилін Монро?

Справжнє ім’я Мерилін Монро — Норма Джин Мортенсон, вона народилася 1 червня 1926 року і стала однією з найяскравіших постатей Голлівуду в 20 столітті. Актриса, співачка, модель — вона стала культовою фігурою в історії поп-культури, а також еталоном жіночої краси та голлівудського гламуру.

Мерилін Монро була іконою стилю та голлівудського гламуру. Фото: Getty Images

Зірка фільмів "Джентльмени обирають білявок" і "У джазі тільки дівчата" страждала від залежностей та депресії. Зрештою, все це призвело до смерті. Тіло Мерилін Монро знайшла хатня робітниця в ніч з 4 на 5 серпня 1962 року.

Мерилін Монро померла від передозування барбітуратів Фото: Getty Images

Акторка померла від передозування барбітуратів у власному будинку у Брентвуді, штат Каліфорнія. Розслідування дійшло висновку, що це було самогубство. Ходили чутки, що перед смертю Мерилін закрилася у спальні з телефоном і дзвонила багатьом своїм знайомим. Однак жодної передсмертної записки не залишила.

Мерилін Монро Фото: Getty Images

Як виглядає могила Мерилін Монро?

Актрису та секс-символ поховали на цвинтарі Вествуд-Віллідж Меморіал Парк (Westwood Village Memorial Park Cemetery) у Лос-Анджелесі. Її могила знаходиться в секції Corridor of Memories, місце 24. Поруч із нею похований також засновник Playboy Х’ю Хефнер, який викупив місце біля могили Мерилін Монро в 1992 році.

Так виглядає могила Мерилін Монро у Голлівуді

У 2024 році з’явилася інформація, що багатий шанувальник актриси Ентоні Джабін придбав на аукціоні могилу поряд із місцем поховання Мерилін Монро за 195 тис. доларів. Схоже, що він ще живий, але коли піде з життя, то буде похований біля зірки.

Так виглядає могила Мерилін Монро

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