Рядом с Хью Хефнером и богатым поклонником: где похоронена Мэрилин Монро и как выглядит ее могила

Актриса умерла 5 августа 1962 года в возрасте 36 лет

Мэрилин Монро — американская актриса и главный секс-символ 20-го века, которая и сейчас является эталоном красоты и женственности. Она умерла в ночь с 4 на 5 августа 1962 года в возрасте 36 лет. Ее смерть называли самоубийством от передозировки барбитуратов.

В 63-ю годовщину со дня смерти звезды "Телеграф" расскажет, как умерла Мэрилин Монро и где она похоронена.

Что известно о смерти Мэрилин Монро?

Настоящее имя Мэрилин Монро — Норма Джин Мортенсон, она родилась 1 июня 1926 года и стала одной из самых ярких фигур Голливуда в 20-м веке. Актриса, певица, модель — она стала культовой фигурой в истории поп-культуры, а также эталоном женской красоты и голливудского гламура.

Мэрилин Монро была иконой стиля и голливудского гламура. Фото: Getty Images

Звезда фильмов "Джентльмены предпочитают блондинок" и "В джазе только девушки" страдала от зависимостей и депрессии. В конечном итоге все это привело к смерти. Тело Мэрилин Монро нашла домработница в ночь с 4 на 5 августа 1962 года.

Мэрилин Монро умерла от передозировки барбитуратов. Фото: Getty Images

Актриса скончалась от передозировки барбитуратов в собственном доме в Брентвуде, штат Калифорния. Расследование пришло к выводу, что это было самоубийство. Ходили слухи, что перед смертью Мэрилин закрылась в спальне с телефоном и звонила многим своим знакомым. Однако никакой предсмертной записки не оставила.

Мэрилин Монро. Фото: Getty Images

Как выглядит могила Мэрилин Монро?

Актрису и секс-символа похоронили на кладбище Вествуд-Виллидж Мемориал Парк (Westwood Village Memorial Park Cemetery) в Лос-Анджелесе. Ее могила находится в секции Corridor of Memories, место 24. Рядом с ней похоронен также основатель Playboy Хью Хефнер, который который выкупил место около могилы Мэрилин Монро в 1992 году.

Так выглядит могила Мэрилин Монро в Голливуде

В 2024 году появилась информация, что богатый поклонник актрисы Энтони Джабин приобрел на аукционе могилу рядом с местом захоронения Мэрилин Монро за 195 тыс. долларов. Похоже на то, что он еще жив, но когда уйдет из жизни, то будет похоронен около звезды.

Так выглядит могила Мэрилин Монро

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