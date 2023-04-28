Оккупанты применили новое иранское оружие против Украины: что о нем известно

Новое оружие имеет тот же недостаток что и их российский коллега

На фронтах российско-украинской войны впервые были применены противотанковые ракеты Dehlaviyeh. Это ракеты производства Ирана, но на самом деле это копия российского ПТРК "Корнет". Отличие заключается в наличии красной полоски на пусковом контейнере комплекса.

Об этом сообщает издание Defence Blog, подчеркивая, что иранская ракета на деле является копией "Корнета" и потому имеет схожие характеристики.

Так, дальность пуска ракеты составляет от 100 до 5500 метров, правда только в дневное время, если пуск производится ночью, то из-за отставания "ночных" прицелов дальность падает до 3500 метров.

Мощность ракеты позволяет пробивать броню толщиной от 1000 мм, то есть фактически броню большей части танков, в том числе стандарта НАТО, разумеется, при удачном попадании. Вместе с тем "Корнет", а значит, и его иранский клон, имею массу недостатков.

Главный из них – отсутствие возможности дистанционного пуска ракеты, то есть если пусковая установка будет обнаружена до выстрела или после него, точный удар по ней уничтожит не только комплекс, но и его расчет.

Для сравнения, в украинском ПТРК "Стугна" расчет может запускать ракету находясь на безопасном расстоянии от установки.

Кроме того, дальность обнаружения противника с ПТРК "Корнет" или Dehlaviyeh составляет до 5,5 км, для сравнения танки "Абрамс" и "Леопард" могут обнаружить врага на дальностях в 8-10 км.

Впрочем, при умелом использовании, как это демонстрируют бойцы ВСУ, тот же "Корнет" способен поражать даже новейшие российские танки Т-90МС.