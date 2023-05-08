Окупанти посилюють обстріли: свіжі карти боїв в Україні

Запеклі бої точаться в Бахмуті та Мар'їнці

Фінансист ПВК "Вагнер" євген пригожин та лідер Чечні рамзан кадиров могли дотиснути командувача російськими силами в Україні валерія герасимова. Пригожин заявив, що отримав документ від мо рф з обіцянкою постачати зброю та боєприпаси для наступу в Бахмуті.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що російське військове командування дедалі більше делегує відповідальність за різні сектори фронту в Україні різним російським командирам, у той час як влада командувача театру продовжує слабшати. Це може ще більше обмежити здатність російської армії проводити узгоджені операції, що включають різні зони відповідальності.

Тим часом ворог просувається у Бахмуті, тривають наступальні дії на різних частинах лінії фронту на сході. Генштаб ЗСУ повідомляє, що війська рф атакували на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Відбиті 55 атак ворога.

Карта бойових дій в Україні

Схід України

На Куп’янському напрямку противник наступальних дій не проводив. На Лиманському напрямку протягом доби ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямку Спірного (25 км на південь від Кремінної). Напередодні ворог був активний і на північний схід від Куп’янська.

Карта бойових дій в Луганській області

В Бахмуті продовжується оборона від сил ворога. Окупанти використовують запалювальні та фосфорні боєприпаси. Кадри з геолокацією показують, що вагнерівцям вдалося посунутися далі на захід та поблизу Сакко і Ванцетті. На Бахмутському напрямку наступали у бік Хромового(захід від Бахмута), Іванівського (6 км на захід від Бахмута), Часового Яру (12 км на захід від Бахмута) та Ступочок (12 км на південний захід від Бахмута).

Карта бойових дій в Бахмуті

Окупанти намагаються атакувати на Авдіївському напрямку наступаючи біля Авдіївки та Первомайського. За даними DeepState, ворог на цьому напрямку почав частіше використовувати артилерію. На Мар’їнському напрямку відбиті числені атаки на Мар’їнку.

Карта бойових дій в Донецькій області

Південь України

Росіяни заявляють, що на островах в дельті Дніпра є українські військові і вони завдають по ним ударів. Ворог не припиняє вогонь на захід від Гуляйполя, у Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській областях. Українські військові дають відсіч — завдали ударів по двох зосередженнях російської живої сили та техніки в Каховському та Скадовському районах. DeepState повідомляє про взаємні артобістріли та збільшення числа фортифікаційних споруд ворога в Запорізькій області.

Лінія фронту в Херсонській області

Раніше "Телеграф" повідомляв про нічні обстріли в Одесі та на Київщині. В ніч на 8 травня Київську область атакували безпілотники, а Одещину ракети.