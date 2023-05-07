Кадирівці можуть замінити вагнерівців у Бахмуті: ISW розповіли про наслідки такої рокіровки

ЗСУ контролює 2,5 кв км Бахмута

Після заяв фінансиста ПВК "Вагнер" євгена пригожина про неспроможність вести наступ в Бахмуті через бездіяльність російського міноборони, про готовність заступити на його місце заявив голова Чечні рамзан кадиров. Пригожин опублікував листа, в якому йшлося, що вагнерівці передадуть кадирівцям позиції опівночі 10 травня — він впевнений, що "Ахмату" вдасться захопити Бахмут.

Як вважають аналітики Інституту вивчення війни, ці двоє хочуть представити Міноборони рф та регулярні війська як неефективні. В разі невдач вони можуть звинуватити міноборонівців у нездатності підтримувати зусилля наступу — те, що зараз робить пригожин. Якщо ж Міноборони не дасть зробити ротацію кадирівців на вагнерівців, то це дасть кадирову та пригожину можливість робити гіпотетичні заяви про свою спроможність захопити місто.

І хоча чеченські війська менш деградовані, вони не були "причетні до рішучих наступальних операцій", зазначають в ISW. Тому припущення кадирова, що його війську вдасться швидко просунутися — типове вихваляння без знання тактичного положення. Зазначається також і про символізм обраної дати — опівночі 10 травня, щоб відійти від Дня перемоги. Війська не можуть вичерпати сили в конкретний окремий момент.

Міноборони рф не дало офіційної відповіді на такі заяви. На думку аналітиків, війська рф переходять до оборонних операцій на тлі наближення українського контрнаступу і така затятість пригожина на Бахмуті може суперечити загальній цілі регулярної армії. Також висувається припущення, що у росії немає резервів, які вони можуть направити в Бахмут, якщо вагнерівці не зможуть підтримувати там наступ.

"Мовчання Міністерства оборони, ймовірно, свідчить про свідоме рішення не компенсувати деградацію "Вагнера" чи очікуваний гнів пригожина, хоча відсутність реакції дає пригожину більше простору для маневру, щоб сформувати загальну реакцію на депріоритезацію наступу в Бахмуті", — пишуть аналітики.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що останніми днями просування вагнерівців в Бахмуті сповільнилося. Однак вони все одно мають незначні успіхи в місті. Українські військові контратакують ворога на околицях Бахмута.