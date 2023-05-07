Війна — день 438: окупанти знижують темпи атак і готуються до контрнаступу ЗСУ

Оперативно про головне 7 травня

Повномасштабне російське вторгнення в Україну триває 438 днів. Окупанти продовжують спроби атакувати позиції ЗСУ біля Кремінної, Авдіївки та Бахмута, проте за даними аналітиків їх темпи сповільнюються, а фокус зміщується у бік підготовки до майбутнього контрнаступу українських захисників. При цьому на тлі чуток про наступ ЗСУ у російських тилах зростає напруга, а в окупованому Криму після чергових вибухів багато росіян почали серйозно замислюватися про те, щоб виїхати звідти.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 7 травня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 В Україні оголошено масштабну тривогу через зліт російських бомбардувальників. Крім того, в Чорне море було виведено 4 ракетоносії з сумарним залпом у 32 ракети.

З даними за 4 травня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 435: в окупантів істерика через "контрнаступ ЗСУ", але обстріли міст не припиняються

Про те, що відбувалося 5 травня, читайте у матеріалі: Війна — день 436: ЗСУ відбивають десятки атак на фронті, росіяни не припиняють обстрілювати українські міста

Дізнатися про головні події 6 травня можна у публікації: Війна — день 437: окупанти безжально бомблять Бахмут, але панікують в очікуванні контрнаступу ЗСУ