Сакральна дата: вранці 9 травня у Києві пролунало кілька вибухів (фото та відео) — оновлено

Повітряна небезпека для українців з'явилася за кілька годин після опівночі

Ранок 9 травня, символічного для окупантів свята — Дня перемоги у Другій світовій війні, Україна зустрічала у бомбосховищах та із загально-національною повітряною тривогою. Особливо уважними довелося бути жителям Києва, адже тут близько 5 ранку прогриміло кілька вибухів.

Про це повідомив кореспондент "Телеграфу". Пояснення щодо гучних звуків доволі оперативно надали представники Київської міської військової адміністрації у Telegram-каналі.

Оновлення від 6:45. Мер Києва Віталія Кличко підтвердив падіння уламків ракети на територію приватного домогосподарства. За його словами, пожежу уже загасили.

Ось такі уламки російских снарядів знаходять кияни

Оновлення від 6:30. Голова КМВА Сергій Попко назвав ранковий обстріл Києва "проявом справжнього культу "Побєдобесія" для росіян, які намагалися виправдати сакральну дату. Головною метою він назвав "намагання вбити цього дня якомога більше цивільних".

За його словами, столицю обстріляли із чотирьох бортів Ту-95МС. Ракети, випущені по Києву, за попередніми даними мали тип Х-101 (Х-555). Жодна із них не досягла цілі, зате українські сили ППО збили над столицею близько півтора десятка цілей.

За даними владних чиновників, на околицях столиці, а згодом і в самому Києві успішно відпрацювали засоби протиповітряної оборони. Деякі місцеві пабліки навіть опублікували кілька відео, на яких видно характерні сліди у небі. Також очевидці діляться записами зі звуками вибухів, які їм довелося чути.

Зважаючи на сакральність 9 травня для росіян, не дивно, що деякі кияни вирішили перестрахуватися зайвий раз, тому із самого ранку столичний метрополітен приймав гостей — дехто спав перед роботою, а хтось чатував, регулярно перевіряючи новини.

Київське метро сьогодні

Кияни вже звикли ходити в метро як до бомбосховища

За найсвіжішою інформацією очільника КМВА Сергія Попка, ворожі ракети були збиті щонайменше у Голосіївському та Шевченківському районах Києва. У першому випадку через уламки снаряду, які потрапили на територію приватного будинку, сталася пожежа, у другому — залишки ракети знайшли на проїжджій частині дороги. Даних про потерпілих поки немає, однак вони попередні, тож можуть швидко змінитися.

Зазначимо, що ввечері напередодні росіяни здійснили обстріл ще двох обласних центрів — Дніпра та Харкова. В одному із міст ворожа ракета влучила у житловий будинок.