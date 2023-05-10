Українські військові здійснили ряд контратак: свіжі карти боїв в Україні

Ворог не припиняє обстрілів

Фінансист вагнерівців євген пригожин заявив, що попри обіцянку надати снаряди, міноборони рф не надало боєприпаси, а лише частину. Пригожин не може самовільно вийти з Бахмута, вважають аналітики. Також ситуація вказує на те, що пригожин не має настільки великих важелів впливу в російському МО, як він собі уявляв.

Як йдеться у звіті Інституту вивчення війни, він звинувачує інші військові формування росармії та намагається виставити вагнерівців єдиною рушійною силою наступу. Щодо ситуації в Бахмуті, ситуація 9 травня могла змінитися.

За даними Генштабу ЗСУ, ворог наступав на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Окупанти здійснили 46 атак.

Карта бойових дій в Україні

Схід України

На Куп’янському напрямку окупанти наступали поблизу Масютівки (12 км на північний схід від Куп’янська) та Стельмахівки (15 км на північний захід від Сватового), сподіваючись покращити тактичне положення. На Лиманському напрямку вели наземні атаки в районі Білогорівки (10 км на південь від Кремінної).

Карта бойових дій в Луганській області

В Бахмуті тривають запеклі бої. Напередодні ворог міг просунутися в межах західної частини міста. Російські джерела заявляють про перекидання під Бахмут батальона "Невський" та спробах вагнерівців прорватися до Хромового. Однак пізніше 9 травня стало відомо, що окупантів могли посунути. DeepState повідомляє, що є відео, підтверджуюче українські успіхи. "Один з командирів 3 ОШБр заявив, що ворога вибито на ділянці шириною в 3 км та глибиною в 2.6 км. За даних умов, росіян має бути повністю вибито з лісів урочища Ступки", — зазначено у звіті. Генштаб повідомляє про наступ ворога у напрямку населених пунктів Іванівське та Ступочки.

Карта боїв в Бахмуті

На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив.На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. Аналітики ISW зазначили, що українські сили могли досягти незначних здобутків на південний захід від Авдіївки на північ від Водяного. Також українські війська могли провести обмежену контратаку на заході Донецької області поблизу Новодонецька.

Карта бойових дій в Донецькій області

Південь України

Російські війська продовжують обстрілювати українські позиції на захід від Гуляйполя та в Херсонській області. Під вогнем також острови в дельті Дніпра.

Лінія фронту в Запорізькій області

Лінія фронту в Херсонській області

Раніше "Телеграф" розповідав, що інформацію про втрати росіян в Бахмуті підтвердили в українській штурмовій бригаді. Вони зазначили, що ліквідовували їх в південно-західній частині міста протягом двох днів.