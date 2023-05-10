У США є вільний "Залізний купол": чи потрібна Україні така система (відео)

Система була б корисною Україні

Вагома проблема для українців — протиповітряна оборона. Одна з найкращих систем захисту в цій сфері — "Залізний купол". Сполучені штати мають дві такі батареї, однак ще не передавали їх Україні. Якщо буде запит — одна з них доступна для доставки.

Про це під час спілкування у комітеті Сенату повідомив начальник Командування космічної та протиракетної оборони армії США (USASMDC) генерал-лейтенант Деніел Карблер. Він сказав, що у армії США є одна батарея, доступна для розгортання в разі вимоги.

При цьому невідомо, чи пропонувалася Україні така система. Зазначимо, що "Залізний купол" — не панацея, і ця система пропускає ракети всередину. Останній технічний збій системи раннього сповіщення стався на початку травня.

Система ПРО здатна перехоплювати та знищувати тактичні некеровані ракети та артилерійські снаряди, випущені з відстані від 4 до 70 км з траєкторією, що може загрожувати населеним пунктам, а також дрони. Експерти вважають, що для України система була б корисною для захисту, наприклад, Києва. Однак у прифронтових містах через сильний вогонь ворога може давати суттєві збої. Також вона не захищає від балістичних ракет і важко інтегрується з іншими системами ППО, попри всі свої позитивні якості.

Характеристики "Залізного куполу"

Раніше Україна була зацікавлена в отриманні такої системи, однак пізніше стало відомо, що вона не може повністю вирішити питання захисту стратегічних об'єктів — про це говорилося в лютому 2022. Водночас стало відомо, що Ізраїль заблокував передачу США Україні таких систем.

Раніше "Телеграф" повідомляв про нову партію військової допомоги від США. Туди, зокрема, увійдуть додаткові засоби ППО та боєприпаси для них, а також інтеграційне обладнання для поєднання західних пускових установок та радарів із вже наявною системою ППО України.