Ракета с надписями на русском: в Польше нашли таинственные обломки

На месте происшествия работают эксперты

На территории Польши, где в ноябре 2022 года упали две ракеты, обнаружили обломки "неузнаваемого военного объекта". В СМИ уже распространяется информация о том, что речь идет об обломках ракеты типа "воздух-земля".

Информацию о находке в четверг, 27 апреля, уже успели подтвердить и в Министерстве обороны Польши. На своей странице в Twitter польское оборонное ведомство отметило, что обломки были обнаружены недалеко от города Замость, примерно в 15 километрах от Быдгоща.

Обломки ракеты были обнаружены недалеко от границы Польши с Украиной.

"Ситуация не угрожает безопасности жителей. Место исследуют сотрудники полиции, военкомата и саперы", — говорится в сообщении.

По словам министра юстиции Польши Збигнева Зебро, место происшествия сейчас осматривают эксперты.

"Военный отдел окружной прокуратуры в Гданьске под наблюдением Национальной прокуратуры возбудил дело об остатках воздушного военного объекта, найденного в лесу в нескольких километрах от Быдгоща. Кроме прокуратуры, место происшествия осматривают военные эксперты, полиция, военная полиция и представители SKW", — написал он в своем Twitter.

В то же время польское издание RMF FM со ссылкой на собственные источники сообщило, что неизвестный объект, найденный вблизи города Замость, является, вероятно, ракетой класса "воздух-земля".

Также отмечается, что на обнаруженных обломках, в которых отсутствует боевая часть, якобы есть надписи на русском языке, что может свидетельствовать о том, что это снаряд советского производства.

Напомним, что осенью 2022 года, во время масштабного ракетного удара по Украине в Польше упала одна из ракет, повлекшая гибель двух местных жителей. После чего на Западе заявили, что снаряд может принадлежать именно россии.